شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات تجمع إيسترن كومباني مع المقاولون العرب فى الرابعة عصرا، ويواجه فاركو نظيره فيوتشر فى السادسة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بمواجهة طلائع الجيش مع البنك الاهلي فى التاسعة مساءً.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022، بعدما سجل هدفه الحادى عشر هذا الموسم فى الوقت القاتل من عمر مباراة فريقه أمام إيسترن كومبانى والتى انتهت بفوز الزمالك 2-1.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى

تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء

تعثر الأهلي للجولة الثالثة تواليا بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط في نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة مع الزمالك.