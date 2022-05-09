شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار المحمدى.. حسنى عبد ربه: نعمل جميعا من أجل الكيان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم باهر المحمدىن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اعتذاره للجهاز الفنى للفريق عما بدر منه عقب مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

جاء ذلك قبل بداية المران الذى أقيم مساء أمس، الأحد، على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجارى، فى إطار الجولة الـ 19 من عمر المسابقة المحلية، وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي.

ومن جانبه أكد حسني عبد ربه، مدير الكرة بالإسماعيلي، أن جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق هدفهم الحالي هو عودة النادي إلى مكانته الطبيعية من أجل اسعاد الجماهير مضيفا أنه متقبل اعتذار قائد الدراويش.