شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات الدورى لـ75 جنيهاً بدلًا من 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة أندية الدوري الممتاز، برئاسة أحمد دياب، تخفيض سعر تذكرة مباريات الدورى الممتاز إلى 75 جنيها بدلاً من 100 جنيه.

وأصدرت رابطة الأندية بياناً أوضحت فيه أنه بالتنسيق مع اتحاد الكرة و شركتي بريزنتيشن و تذكرتي والشركة الأفريقية تقرر:

- تخفيض سعر تذكرة الدوري إلى 75 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه فى إطار التيسير على الجمهور.

-زيادة أعداد الجماهير للدوري إلى 5 آلاف مشجع بدلًا من ألفى مشجع وتطبيق هذا القرار بداية من الدور الثاني للدوري الممتاز.

استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لتعارضها مع نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر له يوم 28 مايو الجاري بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح وريال مدريد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلى التى ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة القادمة.