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رسميا.. زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدور الثانى للدورى لـ5 آلاف مشجع

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القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع اتحاد الكرة وشركتي بريزنتيشن وتذكرتي والشركة الأفريقية، زيادة أعداد الجماهير للدورى إلى 5 آلاف مشجع بدلًا من ألفى مشجع.

وتقرر تطبيق زيادة اعداد جماهير الدوري بداية من الدور الثاني للدوري الممتاز.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لتعارضها مع نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر له يوم 28 مايو الجاري بين المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح وريال مدريد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلى التى ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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