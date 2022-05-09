شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدور الثانى للدورى لـ5 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع اتحاد الكرة وشركتي بريزنتيشن وتذكرتي والشركة الأفريقية، زيادة أعداد الجماهير للدورى إلى 5 آلاف مشجع بدلًا من ألفى مشجع.

وتقرر تطبيق زيادة اعداد جماهير الدوري بداية من الدور الثاني للدوري الممتاز.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لتعارضها مع نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر له يوم 28 مايو الجاري بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح وريال مدريد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلى التى ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.