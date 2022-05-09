محمد بلح يخضع لفحص طبى بالمصرى بعد جراحة الصليبي

وأجرى الفلسطيني محمد بلح، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي أمس، الأحد، بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، على خلفية الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل نحو أسبوع خلال إحدى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وحذر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق غزل المحلة مع إدارته الفنية الجديدة، وشدد الشعباني على أهمية عدم استقبال أهداف وغلق المسحات والترابط بين جميع الخطوط حتى لا يقع الفريق في نفس الأخطاء التي كلفته خسارة 3 مباريات متتالية بالدوري.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة فى الدوري العام، وآخرها لقاء الاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في المحلة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة غزل المحلة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.