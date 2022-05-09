شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشترط جواز السفر للتسجيل بالدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط اتحاد الكاراتيه احضار جواز السفر مع كل لاعب من الراغبين فى الاشتراك بمنافسات الدورى العالمى A series المقرر إقامته بالقاهرة فى الفترة من 9 إلى 12 يونيو المقبل.

وجاء اشتراط إحضار الجواز لأنه الوثيقة المعتمدة والمعترف بها من جانب الاتحاد الدولى لإثبات السن للتسجيل فى البطولة. وشدد الاتحاد على أن عدم إحضار الجواز يعنى عدم تسجيل اللاعب للاشتراك فى منافسات البطولة.

وغادر الفوج الأول من بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" الذى يقام فى الفترة من 13 إلى 17 مايو الجارى.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.