شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مرام على لاعبة الجمباز: بحب أنجلينا جولى والعزف على الأوكورديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى مرام على لاعبة الجمباز بنادى سموحة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الغناء والعزف على الأوكورديون.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البطاطس البيوريه لأنها صحية وبها نظام غذائي ذات سعرات غذائية قليلة.

من نجمك المفضل؟

أحمد عز.



ياسمين 2

من مطربك المفضل؟

مايكل جاكسون

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لو مش بلعب رياضة كنت هصبح إنسانة عادية مش مميزة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

نادرا لما يحصل كده بس مش برد ولا بهتم.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أنجلينا جولي.



ياسمين 4

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

الارتباط لشخص مثلى رياضي يحتاج من الطرف الاخر الثقة و فهم الشخصية و فهم و ادراك مجالى و مدى اهميته و كونوا جزء اساسى من حياتى و لذلك سوف يكون شىء اسهل اذا كان رياضية و ان لم يكن يكفى ادراكه الكافى و احترامى لمجالى فهذا شئ مهم

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

مستحيل اسيبها لانها حياتى ، محدش يقدر يسيب حياته