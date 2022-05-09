شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة 18 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع إيسترن كومباني مع المقاولون العرب فى الرابعة عصرا، وفاركو وفيوتشر في السادسة والنصف مساءً، وأخيرا مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي فى التاسعة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة من 17 مباراة

بيراميدز - 35 نقطة من 16 مباراة

الأهلي - 33 نقطة من 14 مباراة

فيوتشر - 28 نقطة من 16 مباراة

سموحة - 27 نقطة من 17 مباراة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى

تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

تعثر الأهلي للجولة الثالثة تواليا بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط في نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس اليوم، الاثنين، مباريات الدوري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.