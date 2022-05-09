شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الخامس على التوالى مع فيوتشر أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق تحدياً قوياً عندما يصطدم بنظيره فاركو، في اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 بالدورى العام.
ويبحث علي ماهر عن الفوز الخامس على التوالي مع فيوتشر، بعدما حصد العلامة الكاملة من آخر 4 مباريات، حيث فاز على سموحة 4/0، ثم سيراميكا 3/0، والجونة 3/2، وأخيراً الفوز على المقاصة بنتيجة 3/0.
واقتحم فريق فيوتشر المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.
وأعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة فاركو، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.
وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق.
خط الدفاع: سعد سمير، عمر كمال، محمود رزق، محمود مرعي، مروان صحراوي، طارق طه، جوناثان، محمود شعبان.
خط الوسط: ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، عمر سافيولا، أنيست أبل، محمد رضا، غنام محمد، محمد فاروق، كريم نيدفيد، العربي بدر.
خط الهجوم: أليو نداي وأحمد عاطف.