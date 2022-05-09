شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الخامس على التوالى مع فيوتشر أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق تحدياً قوياً عندما يصطدم بنظيره فاركو، في اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 بالدورى العام.

ويبحث علي ماهر عن الفوز الخامس على التوالي مع فيوتشر، بعدما حصد العلامة الكاملة من آخر 4 مباريات، حيث فاز على سموحة 4/0، ثم سيراميكا 3/0، والجونة 3/2، وأخيراً الفوز على المقاصة بنتيجة 3/0.

واقتحم فريق فيوتشر المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.