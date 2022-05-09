هذا ما قاله النجم صلاح لمدرب منتخب مصر الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمرحلة جديدة مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب إيهاب جلال.



وتولى إيهاب جلال المسؤولية بعقد لمدة عامين، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل بعد 5 أشهر فقط.

ويعد "جلال" المدرب الثامن لمحمد صلاح في مسيرته مع منتخب مصر التي بدأت عام 2011.

عمل نجم الريدز تحت قيادة كل من هاني رمزي، الأمريكي بوب برادلي، شوقي غريب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المكسيكي خافيير أجيري، حسام البدري، وأخيرا كيروش.

أكد إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه تواصل بالفعل مع محمد صلاح قائلا: "صلاح روحه كبيرة جدا، أتمنى أن يفوز بكل الألقاب مع ليفربول لأن دوره سيكون كبيرا في صفوف المنتخب".

كما أشار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية: "لقد بارك لي محمد صلاح على تولي المسؤولية، وهذا أمر مهم بالنسبة لي".

ويستعد إيهاب جلال لخوض أول اختبار له بمباراتي غينيا وأثيوبيا أوائل يونيو/حزيران المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

أما صلاح، يصارع حاليا مع ليفربول على 3 ألقاب هي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكذلك دوري أبطال أوروبا.