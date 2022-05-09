فريق كرة الماء بالأهلي يخوض معسكر إعداد فى جلطة سراى التركى

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة الماء بالأهلي يخوض معسكر إعداد فى جلطة سراى التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة الماء بالنادي الأهلي معسكر إعداد فى نادي جلطة سراي التركي، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري، فى ظل المنافسة بقوة مع الجزيرة وهليوبوليس على اللقب.
وتأتي إقامة معسكر تركيا من أجل توفير احتكاك قوى للاعبى الفريق الأول لـ«كرة ماء الأهلي» مع المدارس الأوروبية، خاصة أن فريق جلطة سراي الذي يستضيف المعسكر يشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ولديه مدرب ومجموعة قوية من اللاعبين المحترفين من صربيا، وهو ما يحقق استفادة فنية كبيرة للاعبي الأهلي ويكسبهم المزيد من الخبرات، بعدما قام وليد عزت المدير الفني بالنزول بمتوسط أعمار القوام الأساسي الفريق.
وضمت بعثة الأهلي كلا من: محمد فاضل نائب رئيس جهاز كرة الماء، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ووليد عزت المدير الفني، ووليد وصفي المدرب العام، وسيف الدين ممدوح المدير الإداري، وأحمد أكرم أخصائي التأهيل، وباسم علي زينهم مدرب الحراس، وأحمد الأمير المعد النفسي.
ومن اللاعبين كل من: محمد علاء عبد الستار ومهند جمال وعبد الرحمن هارون ومحمود طارق وحسن محمد وأيمن عادل وأحمد فؤاد ومحمد أسامة ومازن أحمد قاسم وأحمد شريف وعبد الرحمن محمود فوزي ومروان محمد رضا ومحمد وليد سعد ومحمد وليد عزت ومحمد وليد الخولي وعمر أشرف وزياد وائل وكريم مجدي وأحمد ياسر وعلي عماد الدين ومحمد فؤاد وكريم أبو داوود وتوني بيتر.