شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة الماء بالأهلي يخوض معسكر إعداد فى جلطة سراى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة الماء بالنادي الأهلي معسكر إعداد فى نادي جلطة سراي التركي، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري، فى ظل المنافسة بقوة مع الجزيرة وهليوبوليس على اللقب.

وتأتي إقامة معسكر تركيا من أجل توفير احتكاك قوى للاعبى الفريق الأول لـ«كرة ماء الأهلي» مع المدارس الأوروبية، خاصة أن فريق جلطة سراي الذي يستضيف المعسكر يشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ولديه مدرب ومجموعة قوية من اللاعبين المحترفين من صربيا، وهو ما يحقق استفادة فنية كبيرة للاعبي الأهلي ويكسبهم المزيد من الخبرات، بعدما قام وليد عزت المدير الفني بالنزول بمتوسط أعمار القوام الأساسي الفريق.

وضمت بعثة الأهلي كلا من: محمد فاضل نائب رئيس جهاز كرة الماء، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ووليد عزت المدير الفني، ووليد وصفي المدرب العام، وسيف الدين ممدوح المدير الإداري، وأحمد أكرم أخصائي التأهيل، وباسم علي زينهم مدرب الحراس، وأحمد الأمير المعد النفسي.

ومن اللاعبين كل من: محمد علاء عبد الستار ومهند جمال وعبد الرحمن هارون ومحمود طارق وحسن محمد وأيمن عادل وأحمد فؤاد ومحمد أسامة ومازن أحمد قاسم وأحمد شريف وعبد الرحمن محمود فوزي ومروان محمد رضا ومحمد وليد سعد ومحمد وليد عزت ومحمد وليد الخولي وعمر أشرف وزياد وائل وكريم مجدي وأحمد ياسر وعلي عماد الدين ومحمد فؤاد وكريم أبو داوود وتوني بيتر.