شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة: إيهاب جلال "معلم" جديد فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من المدربين الأكفاء فى الكرة المصرية، ويتمنى له التوفيق مع الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب الكومى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج دورى بلدنا الذى يقدمه خالد لطيف، إن إيهاب جلال سيكون "معلم" جديدا خلفا لحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وأن اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام سيكون مسانداً للجهاز وداعماً للمنتخب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقدم اتحاد الكرة أمس، الأحد، إيهاب جلال مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا، وعصام الحضري مدربا للحراس.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق فى الفترة المقبلة.

وأعلن خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.