شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الكومبارسات يتحدثون عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يسمع لهم أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلي المعار لصفوف هاتاي سبور التركي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بثلاثية الأهلي "درع الدوري ـ كأس مصر ـ كأس دوري أبطال أفريقيا"، والتى حصدها مع المارد الأحمر خلال الموسم قبل الماضي، وعلق كهربا على الصورة قائلاً، "يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يسمع لهم أحد".



كهربا

وأجل مسئولو النادي الأهلى حسم مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى نادي هاتي سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي، سواء من العودة لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل أو استمرار تجربته في الدوري التركي حال إقدام النادي التركي على شرائه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى مصير كهربا عقب الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث يتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات بها قبل حسم اللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشر في تاريخه.

وانضم كهربا إلى هاتى سبور التركي في يناير الماضي بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ولم يتم حسمه موقفه سواء من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر أو البقاء خارج القلعة الحمراء.

ونفس الوضع ينطبق على أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى نادى ألتاى إزمير التركى، حيث يتحدد موقف اللاعب من العودة لصفوف الأهلي حال تراجع النادي التركى عن تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مليوني ونصف المليون دولار.