شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم، الاثنين، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد منح شيكابالا راحة من التدريبات الجماعية أمس، الأحد، بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

وأدى شيكابالا بعدها برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي غدا، الثلاثاء، فى الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبي مدي جاهزية شيكابالا لدخول قائمة مواجهة إنبي أو سيتم استبعاده من تلك المواجهة بسبب الإصابة.