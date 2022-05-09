شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد هاشم الأكثر مشاركة مع الإسماعيلى فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تصدره لقائمة أكثر لاعبى الدراويش مشاركة بعد انتهاء منافسات الدور الأول بمسابقة الدورى العام، وذلك بعدما شارك فى 16 لقاء بواقع 1268 دقيقة، وسجل هدفًا.

وكان الدراويش قد استعاد انتصاراته المحلية بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي مساء الجمعه الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

ويتواجد أيضًا مع ”هاشم” في المرتبة الأولي كأكثر اللاعبين مشاركة أحمد مدبولي 16 مباراة ولكن بواقع ”990 دقيقة ” سجل هدفين وصنع 4 أهداف، يأتي من خلفهما عصام صبحي 14 مباراة ” 1252 ” دقيقة، ومحمود عبد العاطي دونجا 13 مباراة ” 998 دقيقة “، ثم محمد عادل 13 مباراة ” 799 دقيقة ” سجل هدفًا.

فى حين لعب 12 مباراة كلا من باهر المحمدي ” ١٠٨٠ دقيقة ” سجل هدفًا وعماد حمدي ” ٨٣٧ دقيقة ” ومحمد الشامي ” ٨١٣ دقيقة ” سجل ٤ أهداف وصنع هدفًا، بينما شارك فى ١١ لقاء كلا من عبد الرحمن مجدي ” ٨٤٣ دقيقة ” سجل هدفًا ومحمد مخلوف ” ٥٨١ دقيقة “، يليهم محمد فوزي ١٠ مباريات ” ٨٥٥ دقيقة “، ثم محمد عبد السميع ٩ مباريات ” ١٩٤ دقيقة ” ومحمد دسوقي ٨ مباريات ” ٦٥٤ دقيقة “.

وخاض 7 مباريات كلا من شكري نجيب قبل الرحيل ” 583 دقيقة ” سجل هدفًا وعمرو الحلواني ” ٤٨٩ دقيقة ” ودييجو فرناندو ” ٤١١ دقيقة ” وأحمد مصطفي ” 401 دقيقة “، ثم جان موريل ٦ مباريات ” ٢٣٨ دقيقة ” وحسن ياسين ٦ مباريات ” ١٣٨ دقيقة “، يأتي من خلفهم كلا عمر الوحش ٥ مباريات ” ٣٥٣ دقيقة ” صنع هدفًا وبنسيون شيلونجو قبل الرحيل ٥ مباريات ” 312 دقيقة ” سجل هدفًا.

وخاض 4 مباريات عمر رضوان ” 360 دقيقة ” ومحمد نصر ” ٢٧٠ دقيقة ” ومحمد صادق قبل الرحيل ” 135 دقيقة ” صنع هدفًا ووجيه عبد الحكيم ” ١١٥ دقيقة ” وجاستن شونجا قبل الرحيل ” 105 دقيقة ” وسايكو كونتيه ” ٩٠ دقيقة “، ولعب 3 مباريات عبد الله جمعه قبل الرحيل ” 270 دقيقة ” وأحمد عيد قبل رحيله ” 241 دقيقة ” ومحمد بن خماسه ” ٢٣٦ دقيقة ” وأحمد عادل عبد المنعم ” 225 دقيقة ” ومحمد عمار قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ” 205 دقيقة “.

وشارك في مباراتين كلا من كارميلو ألجاراناز ” 123 دقيقة ” وخالد النبريصي ” 34 دقيقة “، ومباراة لكلا من مروان الصحراوي قبل الرحيل ” 90 دقيقة ” ومحمد بيومي ” 73 دقيقة ” ومروان شوقي قبل الرحيل ” 5 دقائق “.

ولم يشارك حتي الآن في آي مباراة كمال السيد وأحمد أيمن وشادي ماهر ومحمود البدري ومدحت فقوسه ومحمود عبد الله وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل.