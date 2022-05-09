شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد عبده صالح الوحش "رائد التدريب فى الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 9 مايو 1929 ولد عبده صالح الوحش الوحش نجم الأهلي السابق، حيث بدأ مشواره الرياضى صغيراً بحى السيدة زينب، وكشف سريعاً من موهبته الكروية بعدما بزغ بين أبناء الحى ولاعبى المدرسة الابتدائية “مدرسة أمير الصعيد الابتدائية”، انضم للنادى الأهلى عام 1943، وخضع لرعاية مختار التتش رائد الأهلى الذى ضمه لفريق “أشبال مختار” أول تشكيل لفرق الأشبال، وحقق هذا الفريق الفوز بأول مسابقة للناشئين فى مصر عام 1946 وحققها عن جدارة وكان يضم هذا الفريق إلى جانب الوحش المايسترو صالح سليم.

ولأن الموهبة سريعاً ما تفرض نفسها فقد فرض الوحش موهبته الكروية واقتداره على الصفوف الأولى الأهلاوية ولعب فى مركز قلب الدفاع ومساعد الدفاع فى الجيل الكروى الذى ضم العمالقة والأفذاذ مكاوى وتوتو وعبد الجليل وفؤاد صدقى وحلمى أبو المعاطى وهذه الباقة الفريدة فى جيل الستينات الأهلاوى.

واستمر مع الفريق الاول للاهلى من عام 1950 وحتى عام 1956 الذى قرر خلاله الاعتزال بعد تخرجه من كلية التربية الرياضية لكنه لم يترك الحفل الكروى حيث اتخذ قراراً وضعه نصب أعينه وهو ان يعمل فى حقل التدريب وفق خدماته لناديه الأهلى وللكرة المصرية والأهلاوية بصفة خاصة فحصل على درجة الماجستير من معهد ليبزج الألمانى.

ويبدأ المشوار التدريبى بتدريب ناشئى الأهلى تحت 16 و 18 سنة، ثم تولى تدريب الفريق الاول للنادى فى عام 1959 فى وجود المدير الإدارى الكفء الكابتن على زيوار، وفاز الاهلى بالعديد من البطولات، الدورى ، والكأس ، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا أثناء الوحدة بين البلدين.

يذكر للوحش خلال تدريبه لفريق الأهلى قيادته للفريق فى تحقيق انتصاره التاريخى والعالمى على فريق بنفيكا، حيث فاز الأهلى على بنفيكا 3/2 ، ولا ينسى له قيادته لفريق الأهلى فى لقاء 20 إبريل 1962 أمام فريق الزمالك، حيث دفع بالأشبال ويعود السايس وعلوى مطر وفاز الأهلى على “عتاولة” الزمالك 3/صفر.

وأخرجت مدرسة الوحش الكروية العديد من قادة التدريب الرياضى فى مصر وبينهم طه إسماعيل وعمرو أبو المجد وطه الطوخى ومصطفى عبده وعادل الجزار وغيرهم، وتولى الوحش خلال مشواره الرياضى تدريب منتخب مصر فى أكثر من مرحلة خلال الفترة من عام 82 حتى عام 1985 وقادة لتأهل لدورة لوس أنجلوس الأوليمبية عام 1984.

وفى عام 1986 عمل الوحش مستشاراً للاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى كونه مستشاراً بالاتحاد الدولى “الفيفا” وقام خلال تلك المهمة بوضع المناهج الدراسية للدورات القارية والدولية، واختاره “الفيفا” ضمن ثمانية يمثلون لجنته الفنية وهى اعلى مستوى تخطيطى وكروى فى العالم ، أما عن تاريخه الإدارى فهو لا يقل فى شئ عن امتيازه الفنى بل هو جزء مكمل من هذا التاريخ الرياضى الحافل

حيث تولى رئاسة إدارة النشاط الرياضى عام 1974 ووضع اللوائح والقوانين لهذا العمل محطماً العمل الروتينى وداعياً للتعامل مع لغة العصر لغة التقدم والتطور وقد تولى محمد عبده صالح الوحش رئاسة النادى الأهلى خلال الفترة من 16 ديسمبر 1988 حتى 6 فبراير 1992 كما تولى رئاسة اتحاد الكرة فى 26 أكتوبر عام 2000.

وغادر الوحش عالمنا فى 21 مايو 2008 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79