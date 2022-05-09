شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلي والزمالك بالكؤوس الأفريقية لليد بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت اللجنة المنظمة لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد تعديلاً على جدول منافسات مجموعة الزمالك، فى ظل انسحاب فريقى جى إس كى الكونغولي وفانز الكاميرونى.
وجاءت مباريات مجموعة الزمالك كالتالى:
- الزمالك وكانو بيلارز النيجيري يوم 11 مايو
- الزمالك ونيامي النيجيري 12 مايو
- الزمالك و فولاورز الأحد 15 مايو
أما جدول مجموعة الأهلى كالتالى:
المباراة الأولي يوم 11 مايو أمام دون بوسكو الايفواري في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،
المباراة الثانية يوم 12 مايو أمام كيركوس الأثيوبي في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة
المباراة الثالثة أمام سايمان الكونغولي يوم 14 مايو في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة
المباراة الرابعة أمام فاب الكاميروني يوم 15 مايو في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.