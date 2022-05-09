شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب من بانون العودة للقاهرة لإجراء فحوصات جديدة بعد تحسن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الاهلى ، من المغربى بدر بانون مدافع فريقه العودة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء فحوصات جديدة بعدما أظهرت الفحوصات التى أجراها فى المغرب تحسن حالته بنسبة 70%.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعاني من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب في الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.