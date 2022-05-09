شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد يتابع إجراءات فسخ تعاقده مع المصرى بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد شديد قناوي لاعب النادي المصري السابق، قبل قليل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمتابعة إجراءات فسخ تعاقده مع النادي البورسعيدي، والتفكير فى وجهته المقبلة.

من جانبه، أعرب معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، عن اندهاشه من قرار مجلس إدارة النادى بفسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوى قائد الفريق البورسعيدى وظهير أيسر الفريق، وقال فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت عقب الهزيمة من الإسماعيلى فى الجولة 14 بالدورى العام بنتيجة 3/2، "النادى فسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوى سواء برغبة النادى أو رغبة اللاعب لا يهم، ما يهمنى أننى طلبت من الأساس التعاقد مع ظهير أيسر بجانب قناوى ولم أحصل عليه، الآن رحل شديد وتعرض العيونى للطرد أمام الاسماعيلي ولا نجد ظهير أيسر فى الفريق.

وحصل أحمد شديد قناوى على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناء على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى فى تصريحات خاصة أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

وشدد قناوى على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسمر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى القادم بعدما أصبح لاعبا حرا.