شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يخضع لتحليل منشطات دولى ثالث استعدادا لبطولة العالم بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال خضوعه لتحليل منشطات ثالث فى المركز الأوليمبي استعداداً لبطولة العالم كولومبيا 2022، وحصل مؤخرا إيهاب على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وجاءت ميدالية ريو دى جانيرو بمثابة تعويض إخفاق إيهاب فى بطولة العالم الأخيرة فى أوزبكستان، فى ظل إصابة الكتف بعد وضع آمال عريضه على حصد الذهب مثل عادته خاصة بعد العودة من الإيقاف لمدة عامين.



محمد ايهاب

ولكن إنجازات محمد إيهاب التى لا حصر لها تجعله كبيرا فى اللعبة مهما خسر من بطولات، حيث إنه على المركز السابع أمس بمنافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم فى منافسات الخطف، قبل أن ينسحب من منافسات النتر متأثراً بإصابة الكتف.

ومن ناحية أخرى كشف محمد عبد المقصود رئيس إتحاد رفع الأثقال عن إرتفاع حصيلة مصر حتى الأن فى بطولة العالم لناشئين الأثقال إلى 13 ميدالية متنوعة .

وأكد عبد المقصود على أن مصر حتى الأن تمتلك 4 ذهبيات و 3فضيات و 6 برونز .

و حصد أمس ، ياسر أسامة وزن 69 بميدالية برونز خطف و ذهب كلين و برونز مجموع .

أما فاطمة صادق وزن 81 حصدت برونز خطف و برونز كلين و برونز مجموع .

ويخطط اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود لاستضافة بطولة أفريقيا للكبار التى حصلت مصر على شرف تنظيمها فى ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر.

هذه البطولة سيشارك بها عدد كبير من الدول نظرًا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة.

واستقر الاتحاد على تشكيل المنتخبات بناءً على قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم احمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم.. وللسيدات المدير الفني إسماعيل سنوسي إسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الأداري كابتن عادل سليمان.. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن وأحمد محمد أحمد.