شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. فيريرا يعاقب لاعبى الزمالك بتدريب إضافى بسبب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

فى الولاية الأولي للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في موسم 2015 / 2016، أظهر المدرب شخصيته القوية والتى كانت سبباً فى حصول الزمالك وقتها على بطولتى الدورى وكأس مصر، حيث امتاز البروفيسور بقوة الشخصية والقرارات الحاسمة التي لا يتراجع فيها.

وفى أحد تدريبات الفريق، طلب فيريرا قياس وزن مفاجئ للاعبين ليكتشف زيادة أوزان جميع اللاعبين بلا استثناء، ليصدر فرامانا سريعا بخضوع جميع لاعبى الفريق لتدريبات إضافية يومياً لمدة أسبوع حتى تعود أوزان اللاعبين لطبيعتها، وأصبح لاعبو الزمالك يؤدون حصتين تدريبيتين يومياً بسبب الوزن الزائد، حتي استعادوا أوزانهم الطبيعية.