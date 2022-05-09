شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه دمياط ودياً استعداداً لسيراميكا بعد تأجيل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إجراءات الاتفاق على تنظيم مباراة ودية ضد فريق دمياط غدًا، الثلاثاء، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجارى ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري المحلي، وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي.

وكانت لجنة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة المصري الأخيرة، ومنحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

جدير بالذكر ان الدراويش استعاد انتصاراته المحلية بعد الفوز على النادي البورسعيدي مساء الجمعه الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.