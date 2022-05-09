شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الاهلي فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجري بعثة النادي الأهلي مسحة طبية فى الجزائر قبل نحو 72 ساعة من مباراة الفريق أمام وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غداً بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.

وفاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة التى أقيمت أمس الأول، السبت، باستاد الاهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجاري باستاد 5 جويليه في العاصمة الجزائرية.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بالثنائي حمدي فتحي وآليو ديانج في خط وسط الفريق خلال مباراة وفاق سطيف بالجزائر.

ويأتي قرار موسيماني بالدفع بالثنائي ديانج وحمدي ، بعدما باتت مشاركة عمرو السولية لاعب وسط الفريق أمام وفاق سطيف بالجزائر صعبة للغاية أن لم تكن مستحيلة بسبب إستمرار مُعاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

ولن يتمكن السولية من المشاركة في مباراة العودة أمام بطل الجزائر ليواصل الغياب عن مباريات الفريق الأخيرة.