شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد القادمة فى نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا سلة الاهلى والاتحاد السكندرى لخوض الجولة الثانية من نهائي لطولة دورى السوبر لكرة السلة لحسم بطل الدورى والتى تقام بنظام Best of 5

موعد مباراة الأهلى والاتحاد

من المقرر أن يلتقى الفريقان غدا الثلاثاء فى الثامنة والنصف مساءً بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، على أن تقام باقى المباريات ايام 12 و 14 و 16 مايو الجارى.

نتيجة الجولة الأولى

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86 ، حيث شهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتن اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر.

وتولى إدارة المباراة تحكيميا طاقم أجنبى، مكون من حكم صربى، وآخر بوسنى، بالإضافة إلى وائل ابراهيم، بناءً على طلب الناديين، حيث طلبا من اتحاد السلة استقدام حكام أجانب على أن يتحمل الناديين تكاليف استقدامهما.

حضور الجماهير

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات، كما أن الاجتماع الأمنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأى تواجد جماهيري فى المباراة المرتقبة، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي ، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإدارى.