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الامارات | الأهلي السعودي يتلقى إخطارا رسميا بنقل مباراتيه المتبقيتين في الدوري

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يتلقى إخطارا رسميا بنقل مباراتيه المتبقيتين في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن إدارة النادي الأهلي السعودي تلقت رسميا خطاب نقل المباراتين المتبقيتين للفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس للمحترفين، أمام أبها والرائد، من ملعب الأمير عبد الله الفيصل، إلى ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مصادر خاصة أوضحت لها أن نقل المباراتين يأتي بسبب انشغال ملعب الفيصل ببعض الفعاليات لموسم جدة، الذي انطلق أول أيام عيد الفطر ويستمر لمدة 60 يوما.

من جهة أخرى، قدمت إدارة النادي الأهلي شكرها إلى الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل على تبرعه بمبلغ 500 ألف ريال، والتي تمثل حصة من تذاكر مواجهة الفريق الأول أمام أبها يوم السبت المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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