شوبير يكشف عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي.. وأزمة كبيرة تهدد الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر أثير "أون سبورت إف إم"، إن الزمالك لديه رغبة ملحة في التعاقد مع رمضان صبحي، مشيراً إلى وجود عقبة ستهدد تحقيق هذه الخطوة، تتمثل في أن المبلغ المالي للصفقة كبير جداً.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه في حال نجاح الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي بملبغ مالي كبير، "سيقلب لاعبي الفريق الأبيض الموجودين على الإدارة".

وأكد الإعلامي أن عمر السعيد سيجدد عقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بطلب من البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق، بعد تطور مستوى اللاعب وتألقه في المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أنه رغم إعلان إدارة الزمالك عن عدم التجديد للاعبين المنتهية عقودهم، ومنهم عمر السعيد، "لكن في النهاية اللي فيريرا عاوزه بيحصل، بدليل مشاركة محمد أبو جبل وطارق حامد؛ لأن الأهم هو مصلحة الفريق".

وعن ما يتردد بشأن دخول الزمالك في مفاوضات مع النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي السابق، قال شوبير: "لم يتحدث أي مسئول في القلعة البيضاء مع أجاي، واللي بيحصل ده كلام من الوكلاء فقط".

وأكد أحمد شوبير أن المغربي محمد أوناجم، والإيفواري رزاق سيسيه، هما أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن موقف أشرف بن شرقي من التجديد أو الرحيل ما زال معلقا.