الصفقة تمت.. إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أوروبية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيعلن عن ضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد منافسة كبيرة مع عدد من عمالقة القارة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيفعّل الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، البالغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن هالاند وافق على الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي بعقد لمدة 5 أعوام، بعد الاتفاق على تقاضي راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح صاحب أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم هالاند إلى كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا في الصيف خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد.

ويعد هالاند (21 عاماً) أحد أبرز المواهب الشابة حول العالم في الوقت الحالي، حيث لعب مع بوروسيا دورتموند لمدة عامين ونصف العام، سجل خلالها 85 هدفًا في 88 مباراة بكل البطولات.

وحظي هالاند باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبرى، منها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

لكن يبدو أن هالاند اختار مانشستر سيتي، كون والده ألف أنجي هالاند لعب في صفوف الفريق السماوي لمدة 3 أعوام في وقت سابق.