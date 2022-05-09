شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يقدم 3 وعود لـ جماهير المصرى بعد اجتماع محافظ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، 3 وعود لجماهير بورسعيد، بعد الاجتماع الذى عقده مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي أقيم أمس بديوان عام المحافظة، لمناقشة المشاكل التي طرأت مؤخراً على الفريق وتسببت في هزيمته 3 مباريات متتالية.

ووعد الشعباني جماهير المصري بأن يتم ضم لاعبين مميزين فى الموسم المقبل بعدما منحه مجلس الإدارة الضوء الأخضر فى حرية اختيار الصفقات، وكذلك تحسن أداء ونتائج الفريق في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وعد بموسم أفضل العام المقبل ليعود المصري إلى مكانته الطبيعية.

كما أعرب الشعباني فى تصريحات تليفزيونية عن سعادته بالثقة من مجلس الإدارة والمحافظ، مؤكداً أن المسئولية كبيرة على عاتقه ولا يريد أن يخيب آمال الجماهير.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة فى الدوري العام، وآخرها لقاء الاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في المحلة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة غزل المحلة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.