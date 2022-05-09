شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب "شيف" فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على اصطحاب الشيف محمد الدالى فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى قرار اصطحاب الشيف الدالي فى رحلة الجزائر المرتقبة؛ من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة فى الجزائر.

واكتسح الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سجلها بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدفا ومحمد شريف هدفا.

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل فى الجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.