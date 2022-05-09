شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لأوباما بعد عودته من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق على هامش تدريبات الفريق، طالبه فيها بالعودة لمستواه المعهود وقيادة الجانب الهجومى وصناعة الفرص لزملائه.

ويعود يوسف أوباما لقيادة وسط الزمالك أمام إنبى فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام إيسترن كومبانى.

وهبط المستوى الفنى لأوباما بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالى ولم يحرز أى أهداف لفريقه، بالرغم من أنه كان أحد العناصر المهمة فى إحراز الفريق لبطولة الدورى فى الموسم الماضى.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا استعداداته لمواجهة إنبى اليوم ويخوض الفريق مرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل أن يعلن المدير الفني قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذى لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.