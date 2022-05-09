شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يصعد للمركز العاشر فى التصنيف الدولى لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للسلاح التصنيف الجديد لسلاح السيف رجال عقب انتهاء بطولة كأس العالم بإسبانيا، والتى شهدت صعود محمد عامر لاعب منتخب مصر ونادى الشمس للمركز العاشر.

ويحتل محمد عامر المركز العاشر برصيد 96 نقطة، بينما يتصدر لاعب كوريا أوه سانجوك التصنيف برصيد 192 نقطة، يليه في الوصافة الكوري جنجهوان كيم برصيد 189 نقطة.

على صعيد آخر، جاء التونسي فارس فرجاني فى المركز الـ13 برصيد 86 نقطة، بينما جاء زياد السيسي في المركز الـ19 برصيد 72 نقطة.

واستطاع محمد عامر الحصول على المركز السابع ببطولة كأس العالم، والتي اقيمت بأسبانيا في الفترة من 6 حتى 8 مايو.

بينما حصل المنتخب المصري المصنف الخامس عالميًا على المركز الـ11 في منافسات الفرق ليحافظ على تصنيفه الدولي.