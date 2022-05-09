شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى وديانج يواصلان المشاركة فى "وسط" الأهلي أمام وفاق سطيف وغياب السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على الدفع بالثنائى حمدي فتحي وآليو ديانج فى خط وسط الفريق خلال مباراة وفاق سطيف بالجزائر السبت المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى قرار موسيماني بالدفع بالثنئي ديانج وحمدى، بعدما باتت مشاركة عمرو السولية لاعب وسط الفريق أمام وفاق سطيف بالجزائر صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، بسبب استمرار مُعاناته من الإصابة فى العضلة الضامة.

ولن يتمكن السولية من المشاركة فى مباراة العودة أمام بطل الجزائر ليواصل الغياب عن مباريات الفريق الأخيرة، حيث غاب عن لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف بالقاهرة التى أقيمت السبت، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غداً بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.

وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجاري باستاد 5 يوليه فى العاصمة الجزائرية.