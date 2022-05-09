الامارات | بيكام يتمنى استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيكام يتمنى استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينوي مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إجراء تغييرات كبيرة بعد موسم محبط جديد، لكن لاعبه السابق ديفيد بيكام يأمل في استمرار كريستيانو رونالدو لعام آخر على الأقل.

وخسر يونايتد 4-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون مطلع هذا الأسبوع، ليتأكد أنه لن يستطيع إنهاء الموسم في مركز أفضل من السادس، ما يعني الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعين يونايتد المدرب إريك تن هاج خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك بعد نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن يجري المدرب الهولندي تغييرات عديدة في التشكيلة قبل الموسم الجديد.

وأحرز رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ويأمل بيكام، الذي ارتدى أيضا مثل كريستيانو القميص رقم 7 في يونايتد، أن يستمر المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في صفوف الفريق.

وقال بيكام لشبكة سكاي سبورتس على هامش سباق جائزة ميامي الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات "إنه مهم له.. كلنا نعرف ماذا يعني يونايتد له. إنه لا يزال يفعل أفضل شيء يفعله".

وأضاف "أن تفعل ما تفعله في هذا العمر هو أمر مذهل، لذا أتمنى أن يستمر لعام واحد أو لعامين".

وقال بيكام، الذي أحرز لقب الدوري ست مرات مع يونايتد، إن الجماهير ساندت الفريق في أوقات صعبة، حيث توج النادي باللقب لآخر مرة في موسم 2012-2013.

وأضاف "إنها نهاية صعبة للموسم... أعتقد أن الكثير من المشجعين يستحقون الشكر لأنها كانت سنة صعبة ومليئة بفترات الصعود والهبوط.

"فعل اللاعبون أقصى ما لديهم وكذلك المدرب. عدت إلى الملعب منذ عدة أشهر ووجدت كل المقاعد ممتلئة، لذا لا تزال الجماهير تثق وتدعم وتأتي من أجل مساندة الفريق".

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