تعرف على موعد الاجتماع الجديد بين ممثلي مبابي وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ممثلي نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، سيستأنفون خلال الأسبوع الجاري مفاوضاتهم لنقل اللاعب لريال مدريد.



وقال رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن مبابي لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله، لكن المصادر المقربة من ريال مدريد، تشعر بالثقة والاسترخاء بشأن هذه الصفقة، كما هو الحال دائما.

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام قليلة، ولا يزال على طاولة اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم الدولي الفرنسي حيث يسعى الفريق الباريسي جاهدا لإقناعه بتجديد عقده، فيما تشير عدة تقارير لاقترابه من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى ناد آخر.