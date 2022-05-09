الروسي كاراتسيف يضرب موعدا مع دجوكوفيتش.. في ثاني أدوار بطولة روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الثاني لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة، بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس، بمجموعتين لواحدة.



وجاء فوز كاراتسيف على هاريس بواقع 3-6، و6-3، و7-6، في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.

وضرب اللاعب الروسي موعدا في الدور الثاني، مع المصنف أولا عالميا، النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي أعفي من خوض منافسات الدور الأول.

ويخوض دجوكوفيتش بطولة روما، بعد خسارته في نصف نهائي دورة مدريد أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي توج لاحقا باللقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف.