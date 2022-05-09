شاهد.. جماهير أتلتيكو مدريد تطرد مشجعا لريال مدريد ونجله من ملعب فريقها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت جماهير أتلتيكو مدريد، تواجد مشجع للفريق الغريم ريال مدريد ونجله بينها، وهاجمتهما خلال مواجهة الفريقين في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشجع لريال مدريد يرتدي وشاحا للفريق الملكي، بينما كان نجله يرتدي قميصا للريال مع اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وظهر الأب وابنه وهما يجلسان في مدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، المخصصة لجماهير الأتلتيكو وهو ما لم تتقبله هذه الأخيرة.

وقامت جماهير الأتلتيكو بتوجيه شتائم مسيئة لمشجع الريال ونجله وحاولت مهاجمتهما، قبل أن تتدخل قوات الأمن في الملعب لتخرج المشجع وابنه من الملعب.

وانتهت المواجهة بفوز الأتلتيكو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد الريال عند 81 نقطة في الصدارة، علما بأن الفريق الملكي كان قد ضمن التتويج بلقب "الليغا" قبل عدة جولات.