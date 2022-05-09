شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين بطولة كأس العرب لدراجات المضمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والتى تقام فى الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجارى بمضمار القاهرة الدولي للدراجات، بمشاركة 6 دول هى مصر والإمارات والجزائر وليبيا وسوريا والسودان.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة وتأمين البطولة التي تشهد سباقات في منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات حيث يقام 7 سباقات فى كل فئة من تلك الفئات على مدار أيام البطولة، وتقام السباقات على فترتين صباحا ومساءً.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لتأمين سباقات الفترة الصباحية حتى الثانية عشرة ظهرا، وتقام سباقات الفترة المسائية بداية من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، ويتم إقامة مراسم تتويج الفائزين بالميداليات في نهاية الفترة المسائية يوميا .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجية عزام، الوقوف دقيقة حداداً قبل انطلاق البطولة تقديرا لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها خلال دفاعهم عن الوطن ومقدراته في الحادث الارهابي.