شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لعرض أحمد مسعود للبيع بعد تعديه على عضو المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي المصرى لعرض أحمد مسعود حارس المرمى للبيع بعد أزمته الأخيرة مع محمد قابيل، عضو مجلس الإدارة، حيث دخل مسعود فى مشادة كلامية مع قابيل على هامش الاجتماع الذى عقد أمس مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقرر مجلس المصرى إيقاف مسعود لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه عضو مجلس إدارة النادي، خاصة أن مسعود تم توقيع عقوبة عليه مؤخراً عليه بسبب مشاركته فى تمرد لاعبي الفريق.

وانتظم أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، فى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب، التزاما بقرار مجلس إدارة النادى فى انتظار موقفه من جلسة التحقيق التى قرر المصرى إقامتها بخصوص أزمة الإضراب عن معسكر الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

وكشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصرى والمتحدث الرسمى للنادي، أن النادي أخطر أحمد مسعود حارس مرمى الفريق بموعد جديد للتحقيق بعد تغيبه عن الموعد الأول، وذلك على خلفية تمرد لاعبي الفريق وتغيبهم عن معسكر برج العرب استعدادا للإسماعيلي.

وقال عمار، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أخطرنا اللاعب بموعد جلسة التحقيق الأولى بخطاب رسمي مسجل فى النادي، ولا صحة لعدم إخطاره بهذا الموعد، وتم إخطاره بالموعد الجديد بعد تغيبه عن الجلسة الأولى والعقوبة سيتم تحديدها بناءً على جلسة التحقيق مع اللاعب".