شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم فى الجولة الثامنة عشرة من مباريات الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن حكام مباريات اليوم الاثنين فى الجولة 18 بالدوري العام، حيث تقام اليوم 3 مباريات قوية فى افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى إيسترن كومبانى مع المقاولون العرب، وفاركو مع فيوتشر، وأخيرا طلائع الجيش مع البنك الأهلى.

ويقود مباراة المقاولون وإيسترن كومباني طاقم تحكيم مكون من: محمد القلاوي حكم ساحة ـ سامي هلهل حكما مساعدا ـ أحمد الكيال حكما مساعدا ـ أحمد ناجي حكما رابعا ـ عمرو الشناوي حكم فيديو ـ مصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

فيما يقود مباراة فاركو وفيوتشر طاقم تحكيم مكون من: محمود عاشور حكم ساحة ـ أحمد حسام حكما مساعدا ـ محمد مجدى سليمان حكما مساعدا ـ محمد وفا حكما رابعا ـ محمد الصباحي حكم فيديو ـ مصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويقود مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي طاقم تحكيمي مكون من: إبراهيم نور الدين حكم ساحة، مصطفى حسن حكما مساعدا، إسلام أبو العطا حكما مساعدا ـ إبراهيم محجوب حكما رابعا ـ محمود الدسوقي حكم فيديو ـ عمرو عابدين مساعد حكم فيديو.