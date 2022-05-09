شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بطل اسكواش الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 21، حيث ولد موهبة الأهلي الصاعدة فى 9 مايو عام 2001، وبدأ مسيرته مع الاسكواش في سن صغير قبل أن يطرق أبواب العالمية سريعاً.

فرض مصطفى عسل نفسه على التواجد بين أهل القمة فى لعبة الاسكواش، مستلهماً روح الانتصارات والعزيمة والتحدى من روح القميص الأحمر الذى ينتمى إليه، ليصبح بشكل سريع أحد أهم اللاعبين المرشحين للتتويج بالألقاب رغم صغر سنه.

وأثبت مصطفى عسل جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ 21 عاماً فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 5.

وتوج البطل الواعد ببطولة أمريكا المفتوحة، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

مصطفى عسل كان قد توج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.