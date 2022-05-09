شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رئيس الكاف يطلب تغيير موعد نهائى دوري أفريقيا وقطر مرشحة لاستضافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن قطر دخلت بقوة ضمن الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له أواخر مايو الجارى، مؤكداً أن موعد المباراة النهائية سيتم تغييره بطلب من موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "هناك أزمة عنيفة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد يعلن المكان النهائي خلال ساعات أو أيام قليلة".

وأضاف شوبير، "تحدثت مع عضو بارز بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، وأكد لى أن قطر دخلت ضمن الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الجمهور المغربي والمصري كانوا متواجدين بقوة فى البطولة العربية التى أقيمت بقطر منذ شهور فى ظل اقتراب صعود الأهلي والوداد المغربي للنهائي".

وأكمل شوبير، "الكاف يرفض إقامة النهائي في السنغال خوفاً من قلة الحضور الجماهيري لأكبر مباراة هذا الموسم، وهناك احتمال ضعيف أيضاً داخل الكاف بعودة مباراة الذهاب والإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا لإنهاء الأزمة الدائرة حول مكان المباراة النهائية، ولكن ستبقي أزمة أين تلعب مباراة الذهاب فى مصر أم فى المغرب".

وتابع شوبير، "موتسيبى طلب من رئيس لجنة المسابقات بالكاف ضرورة تعديل موعد نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 29 مايو الجارى، بسبب رغبته فى حضور نهائى دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يصبح أقرب موعد لنهائى أفريقيا 22 مايو الجارى فمن المستحيل إقامة المباراتين فى نفس اليوم".

وشدد شوبير، "لازم أعترف أنى ظلمت عيسى حياتو رئيس الكاف السابق، الرجل ده مكنش بيسمع للاتحاد الدولى الفيفا ومكنش عنده ديكتاتورية زى اللى بيحصل دلوقتى".