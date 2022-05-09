شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى يعود مجددا اليوم بـ14 مباراة فى مجموعتى القاهرة وبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، مباريات القسم الثانى بعد توقف دام 40 يوما، بـ14 مباراة خلال منافسات الأسبوع السادس والعشرين من دورى المظاليم، فى مجموعتى القاهرة والقناة، وبحرى والإسكندرية.

ففي مجموعة القاهرة، يحل نادى الداخلية، متصدر المجموعة برصيد 59 نقطة، ضيفاً على منتخب السويس صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة، في مباراة في متناول فريق الداخلية الذى يفصله عن التأهل 4 نقاط فقط، أو يتعثر بتروجت الوصيف غدا أمام زد.

كما يلتقى الترسانة "الثالث برصيد 39 نقطة" مع الاتصالات "الحادى عشر برصيد 31 نقطة"، فريق بنها مع النصر، والسكة الحديد مع بورتو السويس، وبور فؤاد مع الإنتاج الحربى، ووادى دجلة مع المريخ، وأخيرا القناة مع بلبيس.

وفى مجموعة بحرى والإسكندرية، يواجه نادى الأوليمبى الوصيف مع حرس الحدود متصدر المجموعة برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأوليبمى الذى يسعى إلى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الحرس من أجل خطف بطاقة التأهل، في الجانب الأخر يأمل الحرس في تحقيق الفوز وتوسيع فارق النقاط إلى 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

كما يلتقى فريق دكرنس الثاث "45 نقطة" مع المجد السكندرى "السابع برصيد 37 نقطة"، وبلدية المحلة مع كفر الشيخ، والحمام مع أبو قير للأسمدة، بايونيرز مع صيد المحلة، المصرى بالسلوم مع الرجاء، دمنهور مع المنصورة.