شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يناقش تطورات ملعب نهائي أفريقيا فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً فى الرابعة عصر اليوم، الاثتين، بمقر الجزيرة، من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالقلعة الحمراء، ويستعرض المجلس ملف الإنشاءات فى فروع النادي الأربعة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

ويناقش المجلس كذلك ملف تجديد العقود فى النشاط الرياضي للمدربين واللاعبين وتدعيمات الفرق فى الألعاب الرياضية المختلفة، بما يساهم فى تحقيق الانتصارات والبطولات في الأهلي، وآخرها التتويج بالسوبر الأفريقي لكرة اليد أمس، الأحد، بالفوزعلى الزمالك 32_31 خلال المباراة التى أُقيمت في النيجر.

كما يبحث الأهلي ملف تطورات ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أرسل النادي خطابًا إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال فى دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق فى الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء فى الخطاب الممهور بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذى كان ينتظر الجميع الإعلان عنه فى وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي ثقته الكبيرة فى عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.