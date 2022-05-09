شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لليوم السابع: فترة كيروش مع المنتخب مش ناجحة.. وبيراميدز فريق مبتدئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمهور الأهلي يحاسب موسيماني على النتيجة والبطولات مش على الأداء بس

الأهلي يحتاج إلى 4 أو 5 صفقات جديدة فى الموسم المقبل

طالما المدرب مجاش من الأهلي والزمالك هيتعرض لانتقادات.. ولازم نساعد جلال

لا أعتبر فترة كيروش مع المنتخب ناجحة.. وحسام البدرى تعرض للظلم

بيراميدز فريق مبتدئ وعليه التركيز فى البطولات المحلية قبل الأفريقية

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تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق وجناحه الطائر، عن أداء الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، ورد على الانتقادات الموجهة له، مؤكدا أن جمهور الأهلي لا يحاسب موسيماني ولكن ينظر إلى النتيجة والبطولات ومع التتويج بالألقاب ينسى الأداء.

وأكد ريان أن حسام البدرى تعرض للظلم مع المنتخب، كما أن فترة كارلوس كيروش في قيادة المنتخب لم تكن ناجحة، ولم نقدم الكرة المعروفة عن منتخب مصر مع حسن شحاتة وعلى فترات مع حسام البدرى، وكان معه هذا الحوار..

موقف الأهلي من حصد بطولة افريقيا في النسخة الحالية؟

موقف الأهلي من حصد البطولة الأهلي بجمهوره ومجلس الإدارة ومنظومته تحب النجاح، ولذلك حصد البطولة الأفريقية عشق للأهلي، وفى وجود محمود الخطيب على رأس المنظومة تعطى روحاً وهى منظومة ناجحة.

ما تقييمك لأداء الأهلي تحت قيادة موسيماني؟

أرى أن تقييمي الأهلي وجمهوره لا يحاسب موسيماني ولا ينظر إلى الأداء ولكن إلى النتيجة والبطولات، والأهلي عندما يحصد بطولة الجميع ينسى الأداء، والأداء مع موسيماني بعض الأحيان لا يعجب الكثيرين ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك أنه غير الطريقة إلى 3 / 4 / 3 ولاعبي الأهلي التي تحتاج بعض الوقت للتأقلم عليها إلى أن يثبت الأداء مثلما حدث في بعض الأحيان وأرى أن موسيماني يسير بشكل جيد ويصل للهدف المطلوب في كل مرة.

ولكن جمهور الأهلي يحب الجمع بين الأداء والنتيجة؟

الأهلي طول عمر ينظر على النتيجة والأداء، لأن حصد البطولات ينسيك الأداء، وصعب تجمع التلاتة الأداء والنتيجة وبطولات صعب جمعها فى وقت واحد، والأداء مش عاجب الجمهور أحيانا ولكن يصل إلى النتيجة المطلوبة.

ما رأيك فى الانتقادات الموجهة لموسيماني بسبب تباين أداء الأهلي؟

من الطبيعي أى مدرب يتولى تدريب الأهلي أو المنتخب توجه له انتقادات، والسوشيال ميديا طبيعي توجه الانتقادات، ولكن المسئولين فى الأهلي ولجنة التخطيط يراقبون أداء الفريق ولكنهم لا يحاسبون بالقطعة، وهناك بعض المواقع تنتقد لأهداف أخرى.

هل الانتقادات الموجهة إلى موسيماني بسبب أخطاء دفاعية أم أسباب أخرى؟

بالعكس هو يؤمن دفاعه وهذا حقه أن يؤمن مبارياته، ولم يعد يلعب باللاعب رقم 10 مثل أفشة، وهو غير الطريقة والشكل، ويلعب بالطريقة التى ينجح بها، وهو ماشي بشكل كويس فى هذه الجزئية.

ما الصفقات التي يحتاجها الأهلي في المرحلة القادمة؟

الأهلي محتاج سردباك وظهير أيمن وظهير أيسر، وهذا تدعيم على المجموعة الموجودة، بالإضافة إلى ضم مهاجم مع المجموعة الحالية، ونحتاج من 3 إلى 4 صفقات أو 5 صفقات بحد أقصى.

ما رأيك فى الانتقادات الموجهة لقرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر؟

طالما المدرب مجاش من الأهلي والزمالك هيتعرض لانتقادات كثيرة، لكن شايف وجود إيهاب جلال نساعده ونسانده، سواء هو أو غيره، ونقدم له المساندة، والانتقادات كثيرة والجوهري نفسه الناس انتقدته وهو موجود رغم أنه مدرب بحجم الجوهرى، وأنا مبحبش الانتقادات اللي بشكل ده.

هل ترى أن حسام البدري تعرض للظلم مع المنتخب؟

كنت أتمنى حسام البدري يكمل فرصته مع المنتخب وكان ممكن يكون له دور كبير لو وصلنا كأس العالم، وكان له دور كبير فى شغل كيروش واللي وصله المنتخب معاه.

ترى ما هى الأسباب التي لعبت دورا فى رحيل حسام البدري؟

حسام البدري مكنش ليه مساندة من الإعلام وكان فيه فجوة وحسام البدري ليه دور فيها، وفترة كيروش لا أعتبرها ناجحة لأننا معملناش حاجة لا فى كأس العرب ولا أمم أفريقيا ولا تصفيات كأس العالم، وحتى لما وصلنا لنهائي أفريقيا وصلنا بشكل كل الفرق اللي بتلاعبنا كانت عايزة تنهي المباراة مش توصل لركلات ترجيح، ووصل لكل الفرق اننا ندافع بطريقة كبيرة ولم نستفيد من الخط الامامي عندنا سواء محمد صلاح او تريزيجيه ولا حد كان بيلعب كرات عرضية لمصطفى محمد نستفيد منها واتمنى الا ترجع مثل هذه الظروف والأمور صعبة.

من وجهة نظرك مع تعيين المدرب المصرى أم الأجنبي للمنتخب ولماذا؟

لا تفرق معى مدرب مصري أو أجنبي، ولكن يفرق معى أداء المنتخب والأداء أيام كيروش مش عايز أنتقده بشكل صعب، ولكن مكنش فيه فرق بينه وبين أداء المنتخب مع حسام البدري، ونتمنى واحد زى إيهاب جلال بيلعب بطريقة اللى تحب بناء الهجمة من تحت وشكل يتناسب مع اسم ومنتخب مصر، ولكن نقطة مدرب وطني أو أجنبي لا تفرق معى، ولكن الشكل الجماعى لمنتخب مصر من أيام حسن شحاتة وعلى فترات مع حسام البدري.

ماذا ينقص بيراميدز للفوز بالبطولات في ظل الإمكانيات المالية الهائلة؟

بيراميدز فريق لا يزال مبتدئا، معه لعيبة كبيرة ولها أسماء وعشان تاخد بطولة من البطولات الموجودة مش فى يوم وليلة ولازم يبقى ليه دعم في الاحتكاكات ومع اللعيبة وكم اللاعبين ومساندة الجمهور وهو معندوش جمهور واعتقد مهما كان مش هيبقى زي جمهور الاهلي والزمالك وعشان كده محتاج وقت بطولات وعشان ياخد بطولة يركز في البطولات المحلية قبل البطولات الأفريية.

من أبرز الفرق المرشحة للفوز بدرع الدوري هذا الموسم؟

اعتقد الأهلي هو الأقرب ويليه الزمالك لأننا متعودين معاهم يكونوا منافسين وعندهم النفس الطويل واللعيبة اللى توصلهم، وبرضه بيراميدز مكملمة معاهم ولكن الأمور مش واضحة حاليا.

من هو أفضل لاعب داخل مصر حاليا؟

ممكن يكون بعيد عن المراكز الأمامية وشايف إن محمد الشناوى أفضل حارس مرمى ولاعب فى مصر، لو من ناحية حراس المرمى، ولو بتبص على لعيب مستواه ثابت هو حمدى فتحي.