شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عاصم مرعى فى مرمى سلة الزمالك للاحتفاظ بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عاصم مرعى، نجم كرة السلة المحترف فى صفوف تشانجوون ساكرز الكورى، أصبح على مرمى القلعة البيضاء؛ لتدعيم الفريق للمشاركة فى المرحلة الثانية من تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL، والمقرر إقامتها فى رواندا الشهر الجارى، حيث تقام المرحلة الأولى فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويمتلك عاصم مرعى نجم السلة خبرات دولية تمكنه من صناعة الفارق مع القلعة البيضاء للاحتفاظ باللقب الأفريقى وفقا لتخطيط مسئولو الزمالك، خاصة أنه فتح مسئولو الفريق الأبيض خط اتصال مع عاصم مرعى، لاعب الفريق السابق، ولاعب فريق، لتدعيم صفوف الزمالك بجهود اللاعب خلال التصفيات، لما له من مستوى مميز، وخبرات احترافية بدأها منذ 2010، فى ألمانيا وتركيا، وكوريا.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الفريق الأبيض موقف عاصم مرعى، سواء بالموافقة على المشاركة مع الفريق فى التصفيات من عدمه، حيث فاز الزمالك فى أول 4 مباريات، تم خوضها فى البطولة حتى الآن أمام كوبرا السودانى، وكيب تاون الجنوب أفريقى، وبترو دى لواند، بالإضافة إلى فوكاش.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب عاصم مرعى فى الصور التالية :























