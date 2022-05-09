شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يغادر إلى المغرب للمشاركة فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفوج الأول من بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" الذى يقام فى الفترة من 13 إلى 17 مايو الجارى.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.

ويرافق البعثة امين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيسا للبغثة ، ومعه هانى قشطة مدرب منتخب السيدات، و محمد عبد الرحمن مدرب منتخب الرجال.