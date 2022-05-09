شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون أمام وفاق سطيف بالجزائر بعد رباعية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق من الانسياق وراء "هوجة" ضمان تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة أمس الأول، السبت، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال خلال المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الأهلي والسلام وحضرها ما يقرب من 21 ألف مُشجع.

وحرص الكثير من مسئولو الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق عقب المباراة والتأكيد لهم على أن الفوز مهم وكبير وأن النتيجة مُطمأنة لكن لا أحد يأمن "غدر" كرة القدم حال التهاون معها، وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين عقب الرباعية، وشددوا لهم على ضرورة السفر للجزائر بتركيز شديد ورغبة واضحة في مواصلة العروض الجيدة والعودة للقاهرة بـ"تأشيرة" التأهل لنهائي البطولة القارية، كما وجه رئيس الأهلي محمود الخطيب رسالة للاعبي الفريق عبر سيد عبد الحفيظ تؤكد نفس المضمون وتُطالب اللاعبين بمواصلة العمل بجد واجتهاد دون تهاون لأن المهم هو التأهل للنهائي وحصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخ النادي.

على صعيد متصل، أبدى بيتسو موسيماني سعادته بالفوز الذى حققه الفريق أمام وفاق سطيف ‏الجزائري بأربعة أهداف دون رد، مؤكداً أن تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة لم يُحسم بعد ‏رغم الرباعية، وأن الفريق سوف يتوجه إلى الجزائر وهو يكن كل احترام وتقدير لفريق وفاق ‏سطيف، وأضاف موسيماني: طالبت من اللاعبين الضغط واللعب بقوة بعد حالة الطرد لفريق وفاق ‏سطيف.. كنت مؤمنًا أن الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سوف تمكننا من تسجيل المزيد من الأهداف.‏

وشدد المدير الفني على أن محمد شريف وبيرسي تاو لم يسجلا منذ فترة طويلة، لكنهما سجلا ‏في مباراة مهمة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأمام فريق كبير وهو وفاق سطيف، وهو ‏أمر أسعده بكل تأكيد.‏

وطالب موسيماني الجميع بالتحلي بالصبر وأن يؤمنوا بقدرات الفريق، وأن الأهم بالنسبة له هو ‏خلق الفرص في المباريات، وأنه قد يشعر بالقلق كمدرب في حالة واحدة وهي عدم صناعة ‏الفرص، واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن فريق وفاق سطيف يظل فريقًا قويًّا وخطيرًا، ‏وأن التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يحسم بعد من القاهرة، وسيُحسم في مباراة ‏العودة يوم 14 مايو الجاري في الجزائر.‏