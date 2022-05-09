شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعات دورى المظاليم قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
يتصدر نادى الداخلية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن الوصيف نادى بتروجت قبل 5 مباريات على نهاية مباريات القسم الثانى ويحتاج 4 نقاط لحسم التأهل للممتاز.
ترتيب مجموعة القاهرة
1الداخلية 59 نقطة
2 بتروجت 47 نقطة
3 الترسانة 39 نقطة
4 السكة الحديد 39 نقطة
5 زد أف سى 39 نقطة
6 القناة 38 نقطة
7 وادى دجلة 38 نقطة
8 بورتو السويس 37 نقطة
9 الإنتاج الحربى 32 نقطة
10 منتخب السويس 32 نقطة
11 المصرية للاتصالات 31 نقطة
12 النصر 27 نقطة
13 المريخ 22 نقطة
14 بلبيس 21 نقطة
15 بور فؤاد 21 نقطة
16 بنها 10 نقاط
وفى مجموعة بحرى والإسكندرية، يتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأوليمبى الوصيف الذى سيجمعهما اليوم لقاء نارى.ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية1 حرس الحدود 53
2 الأوليمبى 49 نقطة
3 دكرنس 45
4 كفر الشيخ 42
5 أبو قير للأسمدة 41
6 بلدية المحلة 39
7 المجد السكندرى 39
8 المصرى للسلوم 36
9 سبورتنج 32
10 بايونيرز 31
11 المنصورة 31
12 الحمام 27
13 ألعاب دمنهور 26
14 الزرقا 21
15 الصيد بالمحلة 11
16 الرجاء 5
وفى مجموعة الصعيد، يتصدر نادى أسوان المجموعة برصيد 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان الوصيف، ويتبقى له 4 نقاط من أجل حسم العودة للدورى الممتاز مرة أخرى.
1 أسوان 59 نقطة
2 كيما أسوان 47
3 الألومنيوم 46 نقطة
4 بترول أسيوط 43 نقطة
5 المنيا 42 نقطة
6 مركز شباب طامية 33 نقطة
7 المدينة المنورة 33 نقطة
8 تليفونات بنى سويف 33 نقطة
9 الفيوم 32 نقطة
10 ديروط 32 نقطة
11 الإعلاميين 29 نقطة
12 بنى سويف 26 نقطة
13 سوهاج 25 نقطة
14 نادى ملوى 23 نقطة
15 قنا 16 نقطة
16 البدارى 14 نقطة