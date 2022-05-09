ترتيب مجموعات دورى المظاليم قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين

القاهرة - سامية سيد - تعود في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، مباريات القسم الثانى بعد توقف دام 40 يوما، بـ14 مباراة خلال منافسات الأسبوع السادس والعشرين من دورى المظاليم، فى مجموعتى القاهرة والقناة، وبحرى والإسكندرية. ترتيب مجموعات القسم الثانى قبل مواجهات الجولة 26.

يتصدر نادى الداخلية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن الوصيف نادى بتروجت قبل 5 مباريات على نهاية مباريات القسم الثانى ويحتاج 4 نقاط لحسم التأهل للممتاز.