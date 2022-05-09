شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى صداع فى رأس معين الشعباني قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن البديل المناسب لقيادة الجبهة اليسرى بالفريق البورسعيدي قبل اللقاء المرتقب للمصرى مع غزل المحلة، والمقرر إقامته فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان النادي المصري قد فسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الفريق على خلفية أزمة الإضراب عن معسكر برج العرب قبل مباراة الإسماعيلي الماضية، على الرغم من معاناة المصرى فى هذا المركز وعدم وجود بديل لقناوي، وزاد طرد هيثم العيوني مدافع الفريق فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلي من الأزمة، حيث كان الشعباني قد استقر على الاعتماد على اللاعب في هذا المركز.

وقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عدة وعود لمعين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، لضمان بقاء التونسي على رأس الإدارة الفنية للفريق بعد الاضطرابات التي شهدها النادي المصري خلال الأيام الماضية من إضراب اللاعبين وتراجع النتائج.

وكان معين الشعباني قد طلب عقد جلسة عاجلة مع مجلس إدارة النادي لتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في ظل حالة التوتر التي شهدها معسكر الفريق.

ووافق النادي المصري على مطالب الشعباني والتي تمثل أبرزها في، التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي القادم لدعم مراكز محددة بالفريق وعلى رأسها الظهير الأيسر خاصة بعد فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوي.

واشترط المدرب التونسي أن تكون الصفقات الصيفية من اختياره طبقاً لاحتياجات الفريق دون مغالاة في اختيارهم بما لا يتناسب مع قدرات النادي المادية.

كما حصل الشعباني على وعد من إدارة النادي بالتواصل مع اللاعبين عن قرب وحل الأزمات التي يتعرضون لها حتى لا يتعرض الفريق لأزمة إضراب مثل التي حدثت مؤخراً وأثرت على النتائج.