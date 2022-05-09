شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: زوجة موسيمانى تواصلت معنا ومن الوارد ضم رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن زوجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى تواصلت معنا من خلال "وسيط" ورمضان صبحى لاعب مميز من الوارد ضمه للفريق.

وقال أمير مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سيورتس 2: "مش حابب أتكلم فى موضوع زوجة موسيمانى حتى لا يقال أنى بعمل فتنة وبولع الدنيا ولكن حدث تواصل مع زوجة موسيمانى من خلال "وسيط" من أجل عرض خدمات الجنوب أفريقى على الزمالك وقالت عندى مشاكل في التجديد مع الأهلى ونبحث عن أفضل العروض ولكن لم نحب أن ندخل في هذا الموضوع وفضلنا التعاقد مع فيريرا".

وأضاف أمير مرتضى: "رمضان صبحى لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين في مركزه، ولو الزمالك كان في حاجة له فنيا بالتأكيد سنتدخل في مفاوضات معه للاستفادة من خدماته".

وتابع: "غيرنا عقد شيكابالا باللى اتفق عليه بناء على طلب رئيس نادى الزمالك، وهو وعبد الشافى وحازم مش هينفعوا يمشوا من الزمالك إلا لما هما يقولوا خلاص مش قادرين، ولم أجد مبررا لرحيل مصطفى فتحى على سبيل الإعارة وعدم تجديد عقده مع الزمالك".

وعن أغرب الأزمات، قال: "حمدى النقاز أخذ راتب سنة كاملة وهو لم يلعب في الزمالك بقيمة 400 ألف دولار، ولم يرد منها أي شيء، في الوقت الذى لم يأخذ اللاعبون أي أموال وبيلعبوا في الزمالك، ورئيس النادى وعد اللاعبين بصرف كل المستحقات بعد التأهل من دور المجموعات، ولكن لم نوفق في التأهل وتأخر صرف المستحقات لفترات طويلة، ولكن تم صرف معظم مستحقاتهم".